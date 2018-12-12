إليسا تحيي ذكرى الصحفي جبران تويني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

أحيت الفنانة اللبنانية إليسا، ذكرى استشهاد الصحفي اللبناني جبران تويني، الذي رحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم عام 2005.

ونشرت إليسا عبر صفحتها الرسمية بموقع تويتر قائلة: "يمكن نسيتو القسم، بس نحنا ما نسينا، جبران تويني أكبر من إنو ينقتل، بس يمكن عرفو مين اختارو تا يوصلونا لليأس اللي نحنا فيه، الله يرحمو والله يرحم الثورة".

جبران تويني هو رئيس تحرير جريدة النهار اللبنانية وقت استشهاده يوم 12 ديسمبر 2005، في حادث سيارة مفخخة.