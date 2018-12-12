غدًا.. خالد عجاج ضيف فادي إبراهيم على راديو 9090

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المطرب خالد عجاجكتبت - مي صادق :
يحل المطرب خالد عجاج، ضيفا على برنامج "الليلة عندك"، الذي يقدمه الإذاعي فادي إبراهيم، علىالرديو 9090.
ومن المقرر أن يكشف "عجاج"، خلال اللقاء عن أخر
يذكر أن أغنية صاروخ من كلمات والحان عزيز الشافعي، وتوزيع موسيقي أمير محروس.
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