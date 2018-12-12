غدًا.. خالد عجاج ضيف فادي إبراهيم على راديو 9090

المطرب خالد عجاج

كتبت - مي صادق :

يحل المطرب خالد عجاج، ضيفا على برنامج "الليلة عندك"، الذي يقدمه الإذاعي فادي إبراهيم، على

الرديو 9090.

ومن المقرر أن يكشف "عجاج"، خلال اللقاء عن أخر

اخباره الفنية، وكواليس أغنيتة الجديدة "صاروخ" التى سيطلقها غدًا.

يذكر أن أغنية صاروخ من كلمات والحان عزيز الشافعي، وتوزيع موسيقي أمير محروس.