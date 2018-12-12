بالصور: الإطلالات الأجمل للنجمات في حفل Fashion Awards.. وكيندال جينر بفستان شفاف يكشف مفاتنها !

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 3 ربيع الثاني 1440 01:09 مساءً - انطلقت فعاليات حفل توزيع جوائز British Fashion Awards المقام في قاعة رويال ألبيرت في العاصمة البريطانية لندن يوم الإثنين، وباعتباره احتفالًا يختص الأناقة ومصممين الأزياء وعارضات الأزياء، فلا بد أن تكون الإطلالات تناسب حدثًا بمثل هذه الأهمية.

ابتداءً بالفساتين الجريئة الشفافة نهايةً بالإطلالات الكلاسيكية، تألَّقت النجمات على السجادة الحمراء بأكثر الإطلالات إبهارًا من أشهر دور عرض الأزياء والمصممين العالميين.

وقد شهدت السجادة الحمراء منافسةً واضحةً بين النجمات الحسناوات في اختيار أجمل الأزياء وأكثرها تماشيًا مع الموضة، وقد لفتت عارضة الأزياء الأمريكية ونجمة تلفزيون الواقع “كيندال جينر” الأنظار بفستانها الشفاف.

وهنا نستعرض أبرز الإطلالات:

1. كايا جربر

خطفت العارضة البالغة من العمر 17 عامًا الأنظار مُرتديةً فستان باللونين الأسود والفضي من توقيع مصمم الأزياء الشهر “إليكساندر ماكوين” انسدل بانسيابية على جسدها مانحًا إياها لمسة من الأنوثة الطاغية، كما زُيِّنَ بشراشيب فضية لماعة.

2. ويني هارلو

أطلَّت عارضة الأزياء الأمريكية المصابة بالبهاق مُرتديةً فستان رمادي شفاف طويل من توقيع دار الأزياء الإيطالية “أتيليه فيرساتشي” زُيِّنَ بالريش والزخارف المُرصَّعة بالكامل.

3. كيندال جينر

استعرضت عارضة الأزياء الأمريكية جانبها الجريء والمُثير مُرتديةً فستان ميتاليك شفاف ذو أكمام طويلة وفتحة جانبية تصل لأعلى الفخدين من توقيع مصمم الأزياء الويلزي “جوليان ماكدونالد”، ولم ترتدي سوا لباس تحتي باللون الآيفوري.

أثارت النجمة العالمية كيندال جينر الكثير من الجدل وذلك بإطلالتها خلال حضورها اول أمس حفل ” Fashion Awards ” لعام 2018 و الذي أقيم برويال ألبرت هول في لندن.

فقد ظهرت كيندال البالغة من العمر 23 عام وهي ترتدي فستان ” see through ” باللون الذهبي ، و هو واحد من مجموعة تصميمات دار أزياء ” Julien Macdonald ” ، واستطاعت جينر أن تحصد كم هائل من الإشادات بهذه الاطلالة الجريئة و التي جعلتها الاكثر تألقا علي الـred carpet .

يذكر أن كيلي جينر ظهرت مؤخرا بحلقة من برنامج ” Carpool Karaoke” مع صديقتها السوبر موديل هايلي بالدوين ، و كانت تفاصيل الحلقة الاكثر تداولا عبر الـ social media .

4. لانا ديل راي

اختارت المغنية الأمريكية إطلالة تاريخية عتيقة، مُرتديةً فستان مخملي أسود وفوقه انسدل كاب ذهبي مُزيَّن بالورود من توقيع دار الأزياء الفرنسية “غوتشي”.

5. بوبي ديليفينغن

استعرضت العارضة الحسناء جمالها الأنثوي بفستان ميدي وردي اللون زُيِّن ناحية الصدر ببيونة وردية، في حين جاءت تنورته منفوشة من الأسفل من توقيع دار الأزياء الإيطالية “برادا”.

6. روزي هنتنغتون وايتلي

استعرضت العارضة والممثلة الإنجليزية جمالها الساحر بإطلالة من تويع دار أزياء الإيطالية “جيفينشي”، فتألَّقت مُرتديةً فستان أسود ذو فتحة صدر طويلة على شكل حرف V جاء تصميمه على شكل حوريه بحر، إذ أن تنورته جاءت على شكل حراشف ملونة بالأجواني والعنابي.

7. أوما ثورمان

بإطلالة مخملية من دار الأزياء الإيطالية “برادا”، بدت النجمة الأمريكية غاية في الأناقة والكلاسيكية مُرتديةً فستان مخملي أسود ذو فتحة عنق بحرية زُيِّنَت أكتافه بزخارف مُرصَّعة.

8. بينيلوب كروز

استعرضت النجمة المكسيكية أنوثتها بفستان فضي مُرصَّع بحبات الكريستال الصغيرة واللؤلؤ.

9. ليومي أندرسون

بدت العارضة الأمريكية كلعبة باربي ببشرتها السمراء اللامعة وشعرها المنسدل، فضلًا عن إطلالتها اللمَّاعة مُرتديةً فستان قصير برَّاق جاء بتدرجات الأرجواني والوردي.