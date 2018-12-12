شاهدوا.. لجين عمران تستعد لحفل زواج ابنتها

كتب امير فتحي في الأربعاء 3 ربيع الثاني 1440 12:54 مساءً -

نشرت الإعلامية لجين عمران مقطع فيديو عبر حسابها على “سناب شات” أشارت خلاله لاستعدادها لحفل زواج ابنتها.



وأظهرت خلال الفيديو لون وقماش الفستان الذي تصمّمه لها مصممة الأزياء السورية المقيمة في دبي هويدا بريدي، وهي التي صمّمت فستان العروس.

وقالت أن مشاعرها متضاربة وأنها لا تعرف شعور الأم عندما تتزوّج ابنتها لكنها متحمّسة لذلك. لافتة إلى اقتراب موعد حفل الزواج.

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