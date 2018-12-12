شاهدوا وعد تتعرض لموقف محرج جداً على المسرح.. وما علاقة ديانا حداد؟

كتب امير فتحي في الأربعاء 3 ربيع الثاني 1440 12:54 مساءً -

وعد تتعرض لموقف محرج

تعرضت ​الفنانة السعودية وعد​ لموقف محرج جداً على المسرح أثناء تواجدها في أحد حفلات تكريم النجوم.

وتداول ناشطون عبر مواقع التواصل الإجتماعي لمقطع فيديو يظهر قيام منظمو الحفل بوضع صورة وعد على الشاشة الكبيرة الموجودة على المسرح، وهو ما جعلها تستعد للصعود إلى المسرح لتكريمها.



وتظهر وعد وهي تصعد المسرح لتتفاجىء بالمذيعة التي تقدم الحفل قائلةً:” أهلاً وسهلا في برنسيسة الفن العربي ​ديانا حداد​”، مما أدى إلى صدمتها وتسمّرها في مكانها إلى أن تداركت الموضوع وتراجعت عن الصعود.

ومن ناحية أخرى كانت أثارت وعد جدلاً كبيراً مؤخراً بعد أن قامت بإحتضان الفائز بلقب “نجم السعودية” على المسرح عند إعلان النتيجة الأمر الذي إعتبره الكثيرون مخالف للعادات والتقاليد ولاسيما الخليجية.