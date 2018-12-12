كتب امير فتحي في الأربعاء 3 ربيع الثاني 1440 12:54 مساءً -

شاهدوا أكبر معمرة تقفز بالمظلة من علو 4000 متر

سجلت إمرأة مسنّة رقمًا قياسيًّا جديدًا بعد أن أصبحت أكبر معمرة تقفز ب​المظلة​ من علو بلغ نحو 4000 متر. ووثقت هذه اللحظة بتصوير فيديو يكشف لحظة سقوطها بالمظلة.



وهبطت ​إيرين أوشيا​، البالغة من العمر 102 سنة، بالمظلة من علو 14000 قدم أي 4200 متر تقريباً،بنجاح كبير وتوجهت بعدها مباشرة لعناق أفراد عائلتها وأحفادها الذين كانوا في انتظارها ويشهدون على إنجازها.

وقامت السيدة الأسترالية بهذه الخطوة الجريئة للفت الانتباه الى حملتها الخيرية التي تجمع فيها الأموال من أجل معالجة مرضى الجهاز العصبي، ونجحت حتى اليوم بجمع أكثر من 12000 دولار أميركي.