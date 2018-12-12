عفراء ساراتش أوغلو تسرق الأنظار في العرض الأول لفيلمها الجديد

متابعة الخليج 365: حضرت الممثلة التركية الشهيرة عفراء ساراتش أوغلو حفل افتتاح فيلمها الجديد “هل هذا هو العشق”، الذي أقيم مساء 11 كانون الأوّل/ديسمبر الجاري في إحدى السينمات التركية.

وسرقت عفراء ساراتش أوغلو البالغة من العمر 21 عامًا الأنظار خلال الإحتفالية، بفستان أسود اللون، أبرز أنوثتها وأناقتها، كما اعتمدت مكياجًا مناسبًا لإطلالتها.

يذكر أن عفراء ساراتش أوغلو بدأت مسيرتها الفنية كعارضة أزياء، قبل أن تتجه إلى عالم التمثيل وتشارك في عدة مسلسلات من أشهرها مسلسل “فضيلة وبناتها” في سنة 2017.