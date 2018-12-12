هذا ما حققه كليب جورج وسوف الجديد في أسبوعين

متابعة الخليج 365: يواصل سلطان الطرب جورج وسوف حصد نجاح أغنيته الجديدة “ملكة جمال الروح” التي طرحها مؤخرًا على طريقة الفيديو كليب. وقد تخطي كليب الأغنية المليونين مشاهدة في أقل من أسبوعين على إطلاقه عبر قناة وسوف الرسمية على موقع “يوتيوب” العالمي للفيديوهات. الجدير ذكره أن أغنية “ملكة جمال الروح” من كلمات محمود عبد العزيز، ألحان أمجد الأطفلي، توزيع وتسجيل طوني سابا، أمّا الكليب فيحمل توقيع المخرج جاد شويري. لمشاهدة فيديو كليب “ملكة جمال الروح”:

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