فستان ميغان يظهر حملها المتقدّم

متابعة بتجــــــــــــــرد: فاجأت دوقة ساسكس ميغان ماركل الحاضرين في مهرجان British Fashion Awards، بارتدائها فستاناً كشف عن ملامح حملها. ولاقت هذه الإطلالة الأنيقة باللون الأسود، ترحيباً حاراً من قبل الصحافة البريطانية والعالمية، كما أثنى الجمهور على اختيارها الصائب في المهرجان. وتجدون الصور مرفقة.

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