الممثلة المصرية: “أنا أوّل من تقود السيارة في السعودية”

متابعة بتجــــــــــــــرد: كشفت الممثلة المصرية رشا مهدي من خلال مقطع فيديو نشرته عبر حسابها الخاص عن حصولها على لقب أول فنانة مصرية تقود سيارة بالسعودية، وقالت: “زيارة سريعة للرياض وإن شاء الله تتكرر قريباً.. وجدت تمكين ونجاحات للمرأة السعودية في كل المجالات، ودعم حكومي و شعبي غير محدود”.

وأضافت: “بجد شكراً للسعودية على التعامل الراقي والحب اللي شفته، وطبعاً لا يمكن أفوت اللقطه دي، وبكده أكون أول فنانة مصرية تسوق في السعودية”.