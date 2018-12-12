الممثلة المصرية: “أنا أوّل من تقود السيارة في السعودية”

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متابعة بتجــــــــــــــرد: كشفت الممثلة المصرية رشا مهدي من خلال مقطع فيديو نشرته عبر حسابها الخاص عن حصولها على لقب أول فنانة مصرية تقود سيارة بالسعودية، وقالت: “زيارة سريعة للرياض وإن شاء الله تتكرر قريباً.. وجدت تمكين ونجاحات للمرأة السعودية في كل المجالات، ودعم حكومي و شعبي غير محدود”.
وأضافت: “بجد شكراً للسعودية على التعامل الراقي والحب اللي شفته، وطبعاً لا يمكن أفوت اللقطه دي، وبكده أكون أول فنانة مصرية تسوق في السعودية”.
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