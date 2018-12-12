ماجد المدني يطرح ألبوم “شخص عادي” مع روتانا – بالفيديو

متابعة بتجــــــــــــــرد: طرح الفنان السعودي الشاب ماجد المدني ميني ألبوم جديد بعنوان “شخص عادي” بالتعاون مع شركة “روتانا” للصوتيات والمرئيات. الميني ألبوم يتضمن ست أغنيات جديدة وهي، “شخص عادي”، “إحساسي نساني”، “أحبك”، “يخونونك”، “مع الأيام” و”خذني بيدك”. الجدير ذكره أن ماجد المدني سطع نجم بعد مشاركته في الموسم الثالث من برنامج “أراب آيدول” حيث حقق حينها جماهيري واسعة في بلدان الخليج والوطن العربي. لمشاهدة فيديوهات أغاني ألبوم “شخص عادي”:

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