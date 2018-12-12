وليد توفيق يعيد الزمن الجميل بكليب “بغار عليك” مع “لايف ستايلز ستوديوز”

متابعة الخليج 365: بعد أيام على طرح “لايف ستايلز ستوديوز” أحدث أغانيها مع النجم العربي وليد توفيق بعنوان “بغار عليك”، طرحت الشركة كليب الأغنية عبر قناتها الرسمية على موقع “يوتيوب”.

الكليب تم تصويره تحت إدارة المخرج زياد خوري في مدينة كييف، حيث ترجم المخرج كلمات الأغنية الرومنسية إلى مشاهد ولقطات عاطفية جمعت وليد توفيق بحبيبته، إضافة إلى المشاهد الجميلة التي تتمتع بها المدينة.

اللافت في الكليب مشاهد لأفلام قديمة كان قد شارك فيها وليد توفيق أيام الزمن الجميل مرت بلوحات مميزة زينت اللحظات الأخيرة من العمل.

الجدير ذكره أن أن أغنية “بغار عليك” هي من كلمات أحمد ماضي وألحان وليد توفيق، ويعتبر هذا التعاون استكمالاً لسلسلة من الاعمال الناجحة التي جمعت وليد توفيق بشركة لايف ستايلز ستوديوز التي انتجت له العديد من الأغاني والفيديو كليبات ومنها “شو حلوة بيروت”، “الدنيا مشيا”، “حبينا”، “روح” وغيرها.

لمشاهدة فيديو كليب “بغار عليك”: