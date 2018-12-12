العد العكسي انطلق: كارول سماحة ترنّم الميلاد!

متابعة الخليج 365: ينتظر الجمهور ومحبّي كارول سماحة في لبنان الرسيتال الميلادي المقرر أن تحييه يوم 16 كانون الأوّل/ديسمبر المجاري في كنيسة الصعود بمنطقة ضبية في لبنان بفارغ الصبر.

وقد أطلق عشاق كارول سماحة العد العكسي للرسيتال الذي يندرج ضمن فعاليات “مهرجانات ضبية الدّولية” لهذا العام تزامنًا مع الإحتفالات بعيد الميلاد المجيد عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

وكانت كارول سماحة قد طرحت منذ أيام ترنيمة دينية جديدة بعنوان “أهلًا بيسوع” عبر المتاجر الرقمية الكبرى وصفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي حيث من المقرر أن تشدو بها للمرّة الأولى خلال الرسيتال.

الجدير ذكره أن تذاكر الرسيتال كانت قد نفذت بالكامل منذ أكثر من أسبوع وأعلنت إدارة “مهرجانات ضبية الدّولية” عن ذلك عبر مواقع الحجز الرسمية.

على صعيد آخر، تستمر أغنية سماحة “مبروك لقلبي” بتحقيق المزيد من النجاحات المُلفتة، وتحافظ على المراتب الأولى في سباق الأغاني العربية الأكثر استماعًا وطلبًا من الجمهور.