هذا ما حققه محمد عساف قبل نهاية العام

تواصل اغنية “مكانك خالي” لنجم اراب آيدول الفنان الفلسطيني محمد عساف نجاحها وذلك بعدما تخطت حاجز الـ 30 مليون مشاهدة منذ طرحها في منتصف أيلول/سبتمبر الماضي عبر موقع الفيديوهات يوتيوب.

أغنية “مكانك خالي”، قدمها “عساف” باللهجة العراقية، كلمات رامي العبودي، ألحان علي صابر، توزيع عثمان عبو وإنتاج شركة بلاتينوم ريكوردز.

جمهور “عساف” سعيد بالانجاز الجديد الذي حققه نجمهم بفترة قصيرة في الاغنية وقام بتهنئته على مواقع التواصل الاجتماعي حيث عبروا عن حبهم الكبير له وتشجيعهم الدائم.

وكانت الاغنية قد انتزعت المرتبة الاولى في استفتاء موقع “بصراحة” الذي اطلقه الموقع للتصويت على الأغنية المفضلة ضمن توب 10، حيث احتلت اغنية “مكانك خالي” المرتبة الاولى متصدرة بفارق كبير عن باقي المراكز.

من جهة اخرى، يستعد نجم اراب آيدول لجولته الخيرية الجديدة في كندا حيث سيزور 4 مدن كندية لجمع التبرعات.

واللافت ان حفلات الفنان الفلسطيني تتزامن مع ختام العام حيث سيتواجد في كندا لاستقبال عام 2019.

اليكم جدول الحفلات:

Mississauga – Payal banquet hall ,December 30,2018

Edmonton – arca banquet hall, December 31,2018

Surrey – Aria Banquet Hall, January 01, 2019

Winnipeg – , January 05, 2019