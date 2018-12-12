شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قال طلعت زكريا عن الفنان الراحل محمود القلعاوى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب الفنان طلعت زكريا عن حزنه الشديد لرحيل الفنان محمود القلعاوى الذى توفى يوم الاثنين عن عمر ناهز 79 عاماً، مضيفاً أنه عمل معه فى 5 مسرحيات.

وأشار زكريا، لـ"الخليج 365"، إلى أن الفنان الراحل كان على قدر كبير من التعاون والاحتواء لكل الفنانين المشاركين فى أعماله، لافتاً إلى أن الأعمال التى شاركه فيها مسرحية "دورى مى فاصوليا"، و"أنا ومراتى مونيكا"، و"المحظوظ وأنا"، وفى التليفزيون "معكم على الهواء" و"هايم عبد الدايم".

وأوضح زكريا أن أهم ما يمز محمود القلعاوى خفة دمه، إضافة إلى الطاقة الإيجابية التى ينشرها فى التصوير، حيث كان يهوّن على زملائه فى أوقات ضغط العمل وكان عنصر ضحك أساسى داخل المسرحيات تحديداً، مشدداً على أنه تعلم منه الكثير فى المواقف الإنسانية، وكيفية التعامل مع الوسط الفنى بشكل عام.