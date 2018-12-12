حمادة هلال ينعي محمود القلعاوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

نعى الفنان حمادة هلال، عبر صفحته الرسمية بموقع إنستجرام، الفنان الكبير محمود القلعاوي، الذي رحل عن عالمنا أول أمس.

ونشر "حمادة" صورة للنجم الراحل، قائلًا: "الله يرحمك، كان إنسان طيب، أسألكم الدعاء إلى الأستاذ محمود القلعاوي، رحمة الله عليه وعلينا جميعا".

الفنان محمود القلعاوي رحل عن عالمنا عن عمر يناهز 79 عاما، ويقام عزائه مساء الليلة بمسجد عمر مكرم بمنطقة وسط البلد.