أول تعليق من علامة بعد مطالبة أحد النواب بـ"قطع رأسه"

خرج الفنان راغب علامة عن صمته بعدما تعرض لهجوم من النائب اللبناني حكمت ديب، بعد طرح أحدث أغنياته "طار البلد"، مطالبًا الأخير بقطع رأسه نظرًا لأن "راغب" انتقد السياسين في الدولة من خلال الأغنية.

وقال في تصريح نشره "الوطن"، إنه سيقاضي النائب اللبناني حكمت ديب بتهمة التحريض على القتل.

يذكر أن هناك عدد من الفنانين والجمهور العربي واللبناني، تضامنوا مع الفنان الكبير راغب علامة، بعدما انتقد عدد من السياسين اللبنانيين في أغنيته الجديدة التي تحمل اسم "طار البلد"، وأطلقوا هاشتاج "متضمان مع راغب علامة".