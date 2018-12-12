القاهرة - لايف ستايل
خرج الفنان راغب علامة عن صمته بعدما تعرض لهجوم من النائب اللبناني حكمت ديب، بعد طرح أحدث أغنياته "طار البلد"، مطالبًا الأخير بقطع رأسه نظرًا لأن "راغب" انتقد السياسين في الدولة من خلال الأغنية.
وقال في تصريح نشره "الوطن"، إنه سيقاضي النائب اللبناني حكمت ديب بتهمة التحريض على القتل.
يذكر أن هناك عدد من الفنانين والجمهور العربي واللبناني، تضامنوا مع الفنان الكبير راغب علامة، بعدما انتقد عدد من السياسين اللبنانيين في أغنيته الجديدة التي تحمل اسم "طار البلد"، وأطلقوا هاشتاج "متضمان مع راغب علامة".
شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق من علامة بعد مطالبة أحد النواب بـ"قطع رأسه" على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة لايف ستايل وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي لايف ستايل ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .