ناهد السباعي تكشف كواليس "جريمة الإيموبيليا" في "لسة فاكر" الخميس

القاهرة - لايف ستايل
تحل يوم الخميس المقبل الفنانة ناهد السباعى ضيفة على برنامج "لسة فاكر" الذى تقدمه المذيعة يارا الجندى فى محطة نجوم اف ام من الساعة 8 إلى 10 مساء.
ناهد تتحدث من خلال البرنامج عن كواليس فيلمها الأخير "جريمة الإيموبيليا " الذى تم عرضه مؤخرا فى مهرجان القاهرة السينمائى وتتحدث أيضا عن كواليس أخرى فى مشوارها الفنى.
يذكر أن برنامج "لسه فاكر" يذاع الخميس من كل أسبوع على إذاعة "نجوم اف ام"، الساعة 8 مساء، وتقدمه يارا الجندى، واستضافت فى الحلقات السابقة عددا من الفنانين، من بينهم عزت أبو عوف وعلى الحجار وصفاء أبو السعود ومى سليم ونجلاء بدر وسلوى محمد على وليلى عز العرب ومها ابوعوف ولقاء سويدان والمخرجة كاملة ابوذكرى ومحمد فاضل وياسر سامى وغيرهم.
تحل يوم الخميس المقبل الفنانة ناهد السباعى ضيفة على برنامج "لسة فاكر" الذى تقدمه المذيعة يارا الجندى فى محطة نجوم اف ام من الساعة 8 إلى 10 مساء.
ناهد تتحدث من خلال البرنامج عن كواليس فيلمها الأخير "جريمة الإيموبيليا " الذى تم عرضه مؤخرا فى مهرجان القاهرة السينمائى وتتحدث أيضا عن كواليس أخرى فى مشوارها الفنى.
يذكر أن برنامج "لسه فاكر" يذاع الخميس من كل أسبوع على إذاعة "نجوم اف ام"، الساعة 8 مساء، وتقدمه يارا الجندى، واستضافت فى الحلقات السابقة عددا من الفنانين، من بينهم عزت أبو عوف وعلى الحجار وصفاء أبو السعود ومى سليم ونجلاء بدر وسلوى محمد على وليلى عز العرب ومها ابوعوف ولقاء سويدان والمخرجة كاملة ابوذكرى ومحمد فاضل وياسر سامى وغيرهم.
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