شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. رامى صبرى يبدأ تصوير كليب "مبروك علينا" فى لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المطرب رامى صبرى إنه سيصور، اليوم، كليب جديدا فى لبنان يحمل اسم" مبروك علينا"، من كلمات تامر حسين، ألحان رامى صبرى، توزيع جلال الحمداوى، إخراج فادى حداد، ومن المقرر طرحه خلال أيام.

وأضاف رامى، لـ"الخليج 365"، أنه يستعد بعد عودته من لبنان، لإحياء حفلين بمناسبة رأس السنة، متمنياً أن يسعد جمهوره.

يذكر أن آخر أعمال رامى صبرى كليب "أهد الدنيا" خلال الشهر أغسطس الماضى، كلمات وألحان عزيز الشافعى وتوزيع جلال الحمداوى.