شاهدوا.. سامر المصري يطرح “بحبك”عربون محبة لوطنه

كتب امير فتحي في الأربعاء 3 ربيع الثاني 1440 11:04 صباحاً -

اصدر الممثل السوري ​سامر المصري​ أغنية وطنية تحمل عنوان “بحبك” وهي كعربون محبة لوطنه، حيث انه قام بطرحها عبر قناته الرسمية على يوتيوب.

ولاقت هذه الأغنية منذ طرحها رواجا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي، الذين اشادوا بمهوبته في الغناء.



أغنية “بحبك” من كلمات وغناء سامر نفسه، وتسجيل وتوزيع: سيرو منان.

الجدير ذكره ان سامر المصري يحظى بشعبية كبيرة في العالم العربي، اذ انه تميّز بشخصة ابو شهاب في مسلسل ​باب الحارة​، وفي رصيده العديد من الأعمال الدرامية كـ ​أبو جانتي​، ​بيت جدي​، وغيرها.