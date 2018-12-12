كتب امير فتحي في الأربعاء 3 ربيع الثاني 1440 11:04 صباحاً -

شاهدوا.. مريم اوزرلي تتناول الطعام بطريقة مقززة وتغضب متابعيها شاركت الممثلة التركية ​مريم أوزرلي​ متابعيها، مقطع فيديو ظهرت فيه برفقة صديقها وهما يتناولان الطعام بطريقة غريبة جدا. واستطاعت أوزرلي أن تثير الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي الّذين وصفوا طريقة تناولها للطعام بالمقززة. إذ بدا وجهاهما مغطيين ببقايا الطعام. الفيديو الّذي تخطت نسبة مشاهدته النصف مليون مشاهدة بيوم واحد، دفع بالمتابعين إلى طرح العديد من علامات الاستفهام حول السبب الذي دفع بأوزرلي إلى أن تظهر بهذه الطريقة.

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