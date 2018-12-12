متابعة الخليج 365: يتلقى النجم اللبناني آدم من الساعات الأولى من فجر يوم 12 كانون الأوّل/ديسمبر الجاري رسائل التهنئة بمناسبة عيد ميلاده.
وقد غصّت صفحات آدم الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي بالمعايدات والتصاميم الخاصة بهذه المناسبة والتي انهال بها محبّوه عليه من كل أنحاء الوطن العربي.
من أسرة موقع بتجـــــــرد نتقدّم بأحرّ التهاني من آدم متمنين له دوام السعادة والنجاح في حياته الخاصة ومسيرته الفنية.
شكرا لقرائتكم خبر عن جمهور آدم يحتفل.. تعرف إلى السبب! على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة بتجرد وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي بتجرد ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .