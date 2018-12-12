جمهور آدم يحتفل.. تعرف إلى السبب!

متابعة الخليج 365: يتلقى النجم اللبناني آدم من الساعات الأولى من فجر يوم 12 كانون الأوّل/ديسمبر الجاري رسائل التهنئة بمناسبة عيد ميلاده.

وقد غصّت صفحات آدم الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي بالمعايدات والتصاميم الخاصة بهذه المناسبة والتي انهال بها محبّوه عليه من كل أنحاء الوطن العربي.

من أسرة موقع بتجـــــــرد نتقدّم بأحرّ التهاني من آدم متمنين له دوام السعادة والنجاح في حياته الخاصة ومسيرته الفنية.