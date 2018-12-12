“هو الحب” لـ أدهم نابلسي يحطّم أرقام يوتيوب ويحلّق في الصدارة!

متابعة الخليج 365: يعيش النجم الأردني أدهم نابلسي نجاح أغنيته الجديدة “هو الحب” التي طرحها مؤخرًا عبر المتاجر الرقمية الكبرى.

ويواصل الفيديو كليب الرسمي الخاص بالأغنية تحقيق ملايين المشاهدات عبر قناة أدهم الرسمية على موقع “يوتيوب” حيث تخطى الـ20 مليون مشاهدة في فترة زمنية قصيرة جدًا لا تتعدَ الثلاثة أسابيع على إطلاقه.

هذا ويحافظ العمل على الصدارة في قائمة الفيديوهات الأكثر رواجًا عبر “يوتيوب” كما وتحتلّ الأغنية المرتبة الأولى في إحصاءات عدد كبير من الإذاعات العربية والمتاجر الموسيقية الرقمية.

الجدير ذكره أن أغنية “هو الحب” من ألحان أدهم نابلسي نفسه، كلمات علي المولى وتوزيع عمر صبّاغ، أمّا الكليب فيحمل توقيع المخرج بهاء خدّاج وتم تصويره بتقنيات عالية وسط فكرة مميّزة تعكس موضوع الأغنية الذي يتناول فيها أدهم جنون الحبّ.

لمشاهدة فيديو كليب “هو الحب”: