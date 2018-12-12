وائل جسار يستقبل العام الجديد بحفلين في مصر

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متابعة بتجــــــــــــــرد: يستقبل النجم اللبناني وائل جسار العام الجديد في حفلين يجمعانه مع الجمهور ومحبّيه في مصر.
ومن المقرر أن يحيي وائل جسار الحفل الأوّل في فندق Four Seasons والثاني في فندق JW Marriott مساء 31 كانون الأوّل/ديسمبر الجاري حيث سيقدّم خلالهما باقة من أجمل أغنياته القديمة والجديدة.
على صعيد آخر، طرح وائل جسار أغنية جديدة بعنوان “ليلة هنا” عبر المتاجر الرقمية الكبرى وقناة شركة “أرابيكا” الرسمية على موقع “يوتيوب” العالمي للفيديوهات.
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