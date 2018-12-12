أمير كرارة يطلّ على الجمهور من كواليس “كازبلانكا” – بالصورة

متابعة بتجــــــــــــــرد: يواصل الفنان المصري أمير كرارة تصوير مشاهده في فيلم “كازبلانكا” الذي يخوض به بطولة سينمائية جديدة في مسيرته الفنية.
وأطلّ أمير كرارة على الجمهور ومتابعيه عبر مواقع التواصل الإجتماعي من كواليس تصوير العمل حيث نشر صورة له عكست أجواء الفيلم المنتظر.
الفيلم يدور في إطار من الأكشن والتشويق وسيتم تصويره بين مصر وعدد من الدّول الأجنبية، حيث تعاقدت الشركة المنتجة للعمل مع شركة فرنسية لتنفيذ مشاهد الأكشن داخل وخارج مصر.
الجدير ذكره أن فيلم “كازابلانكا” هو من تأليف هشام هلال، إخراج بيتر ميمي، وإنتاج وليد منصور، ويشارك فى بطولته إلى جانب أمير كرارة، كل من من غادة عادل، باسل خياط، عمرو عبد الجليل، جيهان خليل، أحمد داش والمغربي محمد مفتاح.
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