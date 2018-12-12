“طار البلد” لـ راغب علامة الأكثر رواجًا في لبنان!

متابعة الخليج 365: تتصدّر أغنية “طار البلد” التي طرحها السوبر ستار راغب علامة مؤخرًا قائمة الفيديوهات الأكثر رواجًا عبر موقع “يوتيوب”.

وحققت أغنية “طار البلد” أكثر من ربع مليون مشاهدة في فترة لا تتعدَ الثلاثة أيام على إطلاقها عبر قناة راغب علامة الشخصية على موقع الفيديوهات الأشهر في العالم.

أغنية “طار البلد” من كلمات نزار فرنسيس، ألحان وتوزيع جان ماري رياشي، وهي عبارة عن صرخة تختلج صدر كلّ مواطن يشعر بالأسى من الأوضاع الصعبة التي يمرّ بها لبنان وسط الأزمات السياسيّة والإقتصاديّة المتتالية.

لمشاهدة فيديو أغنية “طار البلد”: