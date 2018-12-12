في خطوة غير مسبوقة، جويل ماردينيان تتبنى طفلاً حديث الولادة

في خطوة غير مسبوقة وانسانية بإمتياز، تبنّت خبيرة التجميل وسيّدة الأعمال جويل ماردينيان طفلاً حديث الولادة كان موجوداً قرب إحدى الكنائس في بيروت.

واتخذت جويل من حسابها الخاص عبر موقع “إنستغرام” منبراً لتعلن عن هذا الخبر، حيث قامت بنشر صورةً لها مع المولود الجديد الذي أطلقت عليه اسم “ناثان مارك”، إذْ حرصت على احتضانه بحب ورقة بالغتين.

وعلقت “جويل” على الصورة مؤكدة أن مارك هدية من الله لعائلتها. ولفتت انها كانت تصلي من أجل تحقيق هذا الحلم، ولولا بعض الملائكة من البشر الذين ساعدوها لتنفيذه لما كان تحقق هذا الأمل. وأضافت “أنا شاكرة أولًا لإيماني واعتقادي أن الخير دائمًا يفوز على الشر.. وكذلك أشكر زوجي وأبنائي الذين رحّبوا بهذا الطفل في حياتنا بكل حب”.

خطوة جويل لم تمر مرور الكرام، اذ هنأها عدد كبير من الفنانين على هذه الخطوة الانسانية حيث علقوا على الصورة بكلمات جميلة وداعمة لها منهما: مايا دياب، التي أعربت عن تأثرها الشديد بموقف جويل، مؤكدةً أنها سعيدة للغاية وتشعر بما تحسّ به جويل. ونسرين طافش التي دعت الله أن يجعلها سعيدة ويحميها وعائلتها.

نشير ان جويل ماردينيان أوّل شخصية عربية مشهورة تتبنى طفلاً ليُصبح تحت رعايتها، وذلك بمساعدة وكيلها القانونيّ الأستاذ مارك حبقة، الذي نجح في الإستحصال على قرارٍ قضائيٍّ لصالحها بهذا الشأن.

نذكر ان جويل تزوجت مرتين: أولاً من والد ابنها “بايلي” وتزوجت مرة ثانية في 2010 من رجل الأعمال اللبناني كمال قدورة والد ابنتها “ايلا صوفيا”.