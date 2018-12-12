أين يلتقي ناجي اسطا جمهوره في عيدي الميلاد ورأس السنة؟

يستعد النجم اللبناني ناجي اسطا لسلسلة من الحفلات بمناسبة عيدي الميلاد المجيد ورأس السنة.

ويحيي نجم “الكلمة كلمتك” حفلة فنية يوم الخميس 20 من ديسمبر في فندق هيلتون بيروت قاعة الامارات.

ثم يغادر ناجي لبنان ويتوجه الى بروكسيل – بلجيكا حيث سيحيي حفلة يوم عيد الميلاد 25 ديسمبر.

يعود ناجي من جولته الفنية الى لبنان حيث يختتم عام 2018 الناجحة على كافة المستويات بحفلتين فنيتين في الكورال بيتش وريجنسي بالاس.

وكان “اسطا” قد تواجد مؤخراً في استراليا حيث احيا حفل زفاف ضخم جداً لأحد أهم العائلات اللبنانية الموجودة في سيدني.

تكلل الحفل بالنجاح الكبير والفخامة وتميز بحضور “اسطا” الراقي والذي تألق بوجود الجالية اللبنانية حيث قدّم اروع الاغاني وأجملها.

نذكر أنّ ناجي سيبدأ في الايام المقبلة التحضير لأغنيته الجديدة المرتقب صدورها قريباً.