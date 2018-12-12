الفنان أحمد جمال يسرد تفاصيل تعرض سيارته لحادثة

القاهرة - لايف ستايل سرد الفنان أحمد جمال نجم آرب أيدول قصة تعرض سيارته لحادثة، وترك الجاني عليها ورقة بها رقم تليفون. وكتب جمال من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، قائلا: "عربيتي اتخبطت .. رجعت لقيت عليها ورقة فيها رقم تليفون ورقم العربية اللي خبطتني اتصلت طلعت بنت وكمان أجنبية". وتابع: "أنا دلوقتي مش عارف أزعل ع العربية ولا أروح كل يوم نفس المكان عشان اتخبط"

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