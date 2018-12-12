دار الأوبرا المصرية تبدأ احتفالات رأس السنة الخميس المقبل

تبدأ دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر، احتفالاتها بأعياد الكريسماس والعام الجديد حيث تنظم أربعة حفلات في القاهرة والإسكندرية لفرقة أوبرا القاهرة تحت إشراف مديرها الفني الدكتورة إيمان مصطفى بمصاحبة كورال القاهرة الاحتفالي وأوركسترا أوبرا القاهرة قيادة المايسترو ناير ناجى وإخراج هشام الطلى منها ثلاثة تقام على المسرح الكبير في الثامنة مساء الخميس والجمعة 13 ، 14 ديسمبر/ كانون الأول وحفل ماتينيه في الثانية بعد ظهر الجمعة 14 ديسمبر/ كانون الأول ومساء الأحد 16 ديسمبر/ كانون الأول على مسرح سيد درويش "أوبرا الإسكندرية".

يتضمن برنامج الحفلات مجموعة من أشهر أغاني الكريسماس العالمية منها مركبة الجليد ، فلتجلجل الأجراس، عيد ميلاد مجيد ، هل تسمع ما أسمع ، أول مايو ، كل ما اطلبه من الكريسماس هو أنت ، سانتا كلوز سيأتي للمدينة ، السلام على الأرض ، لا ظلام بعد الآن ، ستيلا دي لتوشي ، يسوع الطفل ، عندما تؤمن ، أيا مؤمنون ، هاليلويا ، ليلة مقدسة ، القديسة مريم ، الجليد الأبيض ونتمنى لكم عيداً سعيداً.

الحفلات أداء السوبرانو إيمان مصطفى - منى رفله - رشا طلعت - دينا إسكندر - جاكلين رفيق ، الميتزوسوبرانو أمينة خيرت - جولي فيظى ، التينور وليد كريم - عمرو مدحت ، الباريتون مصطفى محمد - الهامى أمين ، الباص رضا الوكيل.