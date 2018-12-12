أصالة نصري تعلن حقيقة تهكمها على فستان رانيا يوسف

القاهرة _ سارة عبد الستار
أوضحت المطربة أصالة نصري، لجمهورها حقيقة ما أشيع حول تعمدها السخرية من بطانة فستان الفنانة رانيا يوسف المثير للجدل، مؤكدة أنها كانت مجرد مزحة مع الجمهور، حيث تحاول دائمًا إضفاء البسمة على وجههم في كل حفلاتها.
وعلقت أصالة، عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، قائلة: "اعتبر حفلي ليس مجرد غناء وموسيقى فقط، بل هو مجموعة محاولات لإسعاد الناس وإسعادي معهم، أحب أن أمزح وأحب أن أضحك وأحب الناس أن تخرج من حفلي مبسوطة متسلية مسلطنة، وما حكيته عن موضوع البطانة كان مزحة وليس قصدي شيء تاني غير المزاح". وكان الجمهور اتهم أصالة بالسخرية من فستان رانيا يوسف المثير للجدل، الذي أطلت به في ختام مهرجان القاهرة السينمائى فى دورته الـ40.
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