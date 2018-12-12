مصطفى حجاج يُحيّي حفلة رأس السنة مع شاهيناز

يحيي المطربان مصطفى حجاج وشاهيناز، حفل ليلة رأس السنة يوم 31 ديسمبر/كانون الأول الجاري، المقرر إقامته على طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي.

ومن ناحية أخرى، طرح حجاج مؤخرا أغنية "خطوة"، وتعد من أغاني ألبومه الجديد الذي يطرحه خلال الفترة المقبلة، علمًا حقق نجاحا كبيرا في كليبه الأخير "100 وش" الذي قدمه مع تامر حسني وأحمد شيبة ودياب، وأيضا كليب "يا بتاع النعناع يا منعنع"وهي الأغنية التي كانت لها النصيب الأكبر من نجاحاته، ويعكف حاليًا على الانتهاء من تسجيل ألبومه الجديد المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة.