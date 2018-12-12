شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. وزير الثقافة التونسى يتحدث لـ"الخليج 365" عن أيام قرطاج المسرحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خلال تواجده بأيام قرطاج المسرحية فى حفل افتتاحه التقى ”الخليج 365” وزير الثقافة التونسى محمد زين العابدين، ليتحدث عن المهرجان والدورة العشرين التى تستمر فعالياتها حتى يوم 16 ديسمبر الحالى. كما يتحدث عن العلاقات الثقافية المصرية التونسية، مؤكدا عمقها، كاشفا عن سبب زيارته لمصر خلال الأيام المقبلة.

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