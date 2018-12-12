بالصور.. سميرة سعيد في جلسة تصوير جديدة بالقفطان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

خضعت الـ"ديفا" سميرة سعيد لجلسة تصوير جديدة، حيث نشرت عددًا من صورها عبر حسابها الرسمي على "انستجرام"، وظهرت خلالها بالقفطان أثناء تواجدها بمدينة دبي ضمن فعاليات "Morcaftan".

لاقت الجلسة إعجاب الآلاف من متابعيها.

تحرص الديفا على التواصل مع جمهورها ومتابعيها بنشر صور وفيديوهات لحياتها الشخصية والعملية عبر حساباتها المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي.

يذكر أن آخر أعمال سميرة سعيد الغنائية كانت بأغنية "سوبرمان" والتي حققت نجاحاً كبيراً وقت عرضها.