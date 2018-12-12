خاص- وليد توفيق يعود بكليب “بغار عليك” الى الزمن الجميل

بعد ايام على طرح “لايف ستايلز ستوديوز” احدث أغانيها مع النجم العربي وليد توفيق بعنوان “بغار عليك“، طرحت الشركة كليب الاغنية عبر قناتها الرسمية على موقع يوتيوب.

الكليب تم تصويره تحت إدارة المخرج زياد خوري في مدينة كييف، حيث ترجم المخرج كلمات الاغنية الرومنسية الى مشاهد ولقطات عاطفية جمعت وليد توفيق بحبيبته، اضافة الى المشاهد الجميلة التي تتمتع بها مدينة كييف.

اللافت في الكليب مشاهد لافلام قديمة كان قد شارك فيها وليد توفيق ايام الزمن الجميل مرت بلوحات مميزة زينت اللحظات الاخيرة من العمل.

اغنية “بغار عليك” من كلمات أحمد ماضي وألحان وليد توفيق.

ويعتبر هذا التعاون استكمالاً لسلسلة من الاعمال الناجحة التي جمعت النجم العربي بشركة لايف ستايلز ستوديوز التي انتجت له العديد من الأغاني والفيديو كليبات مثل “شو حلوة بيروت”، “الدنيا مشيا”، “حبينا”، “روح” وغيرها.