شكرا لقرائتكم خبر عن جت برزقها.. فنانو هوليوود يستقبلون أطفالهم فى 2018 أشهرهم جون ليجيند والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سيظل عام 2018 عاما مميزا بالنسبة للعديد من فنانى هوليوود، وذلك لأن الكثير منهم استقبل أطفالا فى هذا العام، تعرف على هؤلاء الفنانين.



هيلارى داف وحبيبها ماثيو كوما

استقبلت نجمة هوليوود الشابة هيلارى داف طفلها الصغير من حبيبها المنتج الموسيقى ماثيو كوما، وهذا الأمر جعل الثنائى يضطران إلى تأجيل تحديد موعد الزفاف بعد التحديد المسبق له.



كاردى بى وزوجها أوفست

كاردى بى نجمة هوليوود المستجدة استقبلت ابنتها Kulture فى مطلع هذا العام وهذا من زوجها أوفست، ولكن كما كان 2018 وش السعد عليها فى بدايته إلا أنه كان أيضاً سببا فى حزن كبير بنهايته، حيث انفصلت عن أوفست بسبب اكتشافها خيانته.



جون ليجيند وزوجته كريسى تيجن

أما عن المطرب العالمى جون ليجيند فاستقبل مولوده الثانى الذى يدعى Miles وارتبط به كثيرا، ونشر العديد من مقاطع الفيديو لهما سوياً.



كايلى جينر وزوجها

نجمة تليفزيون الواقع كايلى جينر أخت كيم كاردشيان استقبلت طفلتها Stormi وأخذت العديد من الصور معها واحتفلا سوياً بالعديد من المناسبات. فى بادئ الأمر قررت كايلى عدم خروج طفلتها للأضواء ومن قبلها عدم الإعلان عن حملها، لكنها بعدها نشرت العديد من الصور لهما معاً.



كلوى كاردشيان

شقيقة كيم كاردشيان نجمة تليفزيون الواقعاستقبلت طفلتها True فى منتصف العام وهذا من حبيبها تريستان ثومبسون.



كيم كاردشيان وأولادها

أما عن أختهما الثالثة كيم كاردشيان فاستقبلت مولودها الثالث من زوجها المغنى الشهير كانى ويست، وبهذا يكون الثلاث شقيقات لديهن أطفال بنفس الأعمار وقررن على تربيتهما سوياً منذ الصغر.