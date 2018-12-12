شكرا لقرائتكم خبر عن شريف رمزى يكشف تفاصيل فيلمه الجديد "2020" وطبيعة موضوعه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الفنان شريف رمزى لـ"الخليج 365" إن فيلمه الجديد الذى يستعد لتقديمه فى الفترة المقبلة ويعود به إلى السينما بعد غياب 3 سنوات، يحمل اسم مبدئى "2020"، وينتمى إلى نوعية الأعمال الكوميدية الذى تقرب الفنان من الجمهور.

وأضاف شريف أن الفيلم ما زال فى مرحلة التحضيرات النهائية ومن المقرر البدء فى تصويره بعد الاستقرار على أبطاله ومخرجه، مشيرة أن موضوع الفيلم يدور حول التنبؤات التى تحدث فى عام 2020.

وكان آخر أعمال الفنان شريف رمزي فى السينما فيلم "من ضهر راجل" عام 2015 إخراج كريم السبكى، تأليف محمد أمين راضى، وشارك فى بطولته كل من الفنان آسر ياسين وياسمين رئيس ومحمود حميدة ووليد فواز وصبرى وفواز ومحمد لطفى وتم طرحه فى السينمات منذ حوالى 3 أعوام .