إلين ديجينرس تكشف سبب عودتها لـ"الستاند أب كوميدي" بعد 20عامًا (فيديو)

كشفت الإعلامية الأمريكية، إيلين ديجينرس- خلال استضافتها ببرنامج التوك شو "Jimmy Kimmel Live" والذي يقدمه الإعلامي الأمريكي، جيمي كيميل- عن قرارها بالعودة إلى التمثيل مرة أخرى من خلال الـ"ستاند اب كوميدي" ضمن برنامجها الجديد مع شركة "Netflix"، ويحمل عنوان "Relatable" والمقرر عرض أولى حلقاته يوم 18 ديسمبر الجاري.

استفسر جيمي كيميل عن سر تألق ديجينرس على المسرح على الرغم من غيابها لما يقرب من 20عامًا عن تقديمها لهذه النوعية من البرنامج بسبب برنامج التوك شو خاصتها "Tonight Show with Ellen DeGeneres".

قالت إيلين، إنها كانت قد اكتفت من تقديم هذه النوعية والتي ظلت تقدمها لما يقرب من 20 عاماً، وعن افتقادها لتقديم هذه النوعية وعن كونه تحدي من نوع خاص لها، وبدأت في كتابة السكريبت الخاص بحلقات البرنامج وعبرت عن سعادتها بهذه التجربة.

يذكر أن إيلين ديجينرس حرصت مؤخراً للمشاركة كمنتجة منفذة لعدد من الأعمال والبرامج التليفزيونية وحتي السينمائية، منها فيلم الغموض والجريمة "Nancy Drew and the Hidden Staircase"، والفيلم التليفزيوني الكوميدي "Couple Time"، نهاية بمسلسل "Green Eggs and Ham" والمقرر عرضهم خلال العام المقبل.