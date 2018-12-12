شكرا لقرائتكم خبر عن أول تريلر للموسم الثالث والأخير من مسلسل A Series of Unfortunate Events والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت شبكة نيتفلكس أول تريلر رسمي للموسم الثالث والأخير لمسلسل الفانتازياA Series of Unfortunate Events، المقرر بدء عرضه يوم 1 يناير من العام المقبل.
واستناداً إلى سلسلة الكتب التى أعدها Lemony Snicket فتدور أحداث المسلسل لثلاثة من الأيتام هم: فيوليت وكلاوس وصنى بودلير، الذين يسعون إلى كشف حقيقة موت والديهم الغامض، ومحاولاتهم بالتغلب على الكونت أولاف، الذى يسعى لوضع يديه على الميراث، فى مغامرات ودراما غامضة.
وتضم قائمة الممثلين باتريك واربرتون، وكاثرين أوهارا، وعاصف ماندفى، وألف وودارد، وجوان كوساك، ومالينا وايسمان ، ولويس هاينز.
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