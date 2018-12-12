ريهام عبدالغفور تُوضِّح حقيقة تقديم حياة مريم فخر الدين

أكّدت الفنانة ريهام عبدالغفور أنها تقرأ حاليا مجموعة من الأعمال الدرامية والسينمائية لاختيار أفضلها، مُوضَّحة أنها ستعلن عن مشاريعها الفنية المقبلة خلال الفترة القليلة المقبلة، مشيرة إلى أنّ كلّ ما يهمّها أن تختار الأعمال التي تناسبها بعيدا عن وجودها.

وأضافت ريهام عبدالغفور، خلال حديث خاص لها إلى "لايف ستايل "، أنه "تم عرض مسلسل "الرحلة" في رمضان الماضي، وكان من الأعمال المميزة التي أعتبرها مهمة في مشواري الفني، لأنني وصلت خلاله إلى مرحلة النضوج الفني".

الإذاعة

وتحدّثت عن نجاحها في الأعمال الإذاعية قائلة إنها سعيدة بهذا النجاح وبخاصة في مسلسل "لمس أكتاف" الذي قدمته مع الفنان أحمد حلمي في رمضان الماضي، مشيرة إلى أن الإذاعة تساعد المستمع على الخيال والتأمل، ولا ننسى أن الإذاعة كانت منبع التنوير الثقافي في مصر لفترات طويلة، موضحة أنها سعيدة بهذا جدا، معربة عن سعادتها بالتعامل في الإذاعة وعلى استعداد لتقديم مجموعة من الأعمال، مؤكدة أن لديها العديد من المشاريع الإذاعية التي سوف تخوضها أيضا في رمضان المقبل للمستمعين.

الأدب الإنجليزي

وكشفت أنها كثيرًا ما تقرأ الأدب الإنجليزي وتقضي وقت فراغها مع أسرتها، مشيرة إلى أنها تعيش حالة من الاستقرار الأسري، موضحة أنها تحب مجموعة من الألوان منها الزهري والأبيض والنبيتي والبني، وبشأن الأماكن التي تسافر إليها أشارت إلى أنها تعشق الغردقة ومرسى علم حيث تعشق النظر إلى البحر وتستمتع بالغروب، وتحدّثت عن أحلامها التي تتمنى أن تحققها مؤكدة أنها تتمنى أن ترى ابنها يوسف ناجحا في حياته إذ تتمنى أن تراه رجل قانون قويا مثلما ترى كبار المحامين.

مريم فخر الدين

وبيّنت ريهام عبدالغفور إمكانية تقديم عمل عن حياة الفنان مريم فخر الدين بعد أن شبهها الجمهور بها، مؤكّدة أنها تشرّفت بأن الجمهور شبّه روحها بروح الفنانة الراحلة مريم فخر الدين، لأنها فنانة لها تاريخ، وعن إمكانية تصوير عمل عنها أوضحت أنه إذا كان العمل متقنا وبه جودة عالية في الكتابة والإمكانيات الإنتاجية ستبذل كل جهدها لتخرج به إلى برّ الأمان.

المهرجانات السينمائية

وأكدت أهمية متابعة الفنان للمهرجانات للتعرّف على كل ما هو جديد في السينما العالمية، موضّحة أنها تحرص على حضور فعاليات المهرجانات السينمائية والتعرف على ثقافات متعددة ورؤية موضوعات جديدة، إذ حدث في عام 2018 تطورات في تنظيم المهرجانات، منها مهرجان القاهرة ومهرجان الإسكندرية ومهرجان الجونة.