"روبي تستعد لبدء تصوير دورها في فيلم "الأوضة الضلمه الصغيرة

القاهرة _ محمد عمار تقرأ حاليًا الفنانة روبي فيلم بعنوان الأوضه الضلمه الصغيرة والتي تقوم ببطولته أمام الفنان أكرم حسني وهو من إخراج محمد سامي والفليم يعتبر عودة للفنانة روبي للفن بعد تقديمها مجموعة من الأفلام والأعمال الدرامية من أهم أعمالها السينمائية سكوت هنصور مع يوسف شاهين وفيلم شوق مع الفنانة سوسن بدر وفي الدراما قدمت بدون ذكر أسماء مع أحمد الفيشاوي ومسلسل سجن النسا مع نيللي كريم

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