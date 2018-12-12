رزان مغربي تؤكّد سعادتها بمشاهدة السيرك القومي المصري

عبرت الفنانة رزان مغربي، عن سعادتها بمشاهدة السيرك القومي المصري بمنطقة العجوزة في الجيزة، مشيرة أنها مرتبطة بالسيرك منذ أن كانت طفلة تشاهده في التليفزيون.

وأوضحت أنها عندما جاءت إلى مصر كانت تحلم بزيارته، مشيرة أنها زارته مرتين مؤخرًا، وأن كل فنانين السيرك يقدمون ما يرضي المشاهدين، وللحقيقة أن الكبار ينتهزون فرصة تعلق أولادهم بالسيرك، ويذهبون لمشاهدة فقراته معهم.

وأشارت رزان إلى أن فقرات البلياتشو والأسود والنمور، من أحب الفقرات إلى قلبها، وأن مشاهدة السيرك يعطيها طاقة إيجابية بشكل كبير، ووجهت رزان التحية إلى الدكتور عادل عبده، رئيس البيت الفني للفنون الشعبية، الذي دعاها لرؤية السيرك.