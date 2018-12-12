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شكرا لقرائتكم خبر عن مارفل تطرح بوستر جديدا لفيلم Captain Marvel فى كوميك كون بالبرازيل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت شركة مارفل بوستر دعائيا جديدا لفيلمCaptain Marvel، خلال فعاليات مؤتمر كوميك كون بالبرازيل، ومن المقرر طرح الفيلم يوم 8 مارس المقبل فى دور العرض حول العالم.
Captain Marvel
والفيلم من بطولة برى لارسون، وجيما تشان، وماكينا جريس، ولى بيس، وبن مندلسون، وصامويل ل. جاكسون، وجود لو، ودجيمون هونسو، ومن إخراج آنا بودن، وريان فليك، ومن تأليف جين كولان، وليز فلانهيف، وميج ليفاف، وكارلى مينش، ونيكول بيرلمان، وجنيف روبرتسون-دووريت، وروى توماس.
فيلم Captain Marvel تدور قصته حول تحول كارول دانفيرز إلى واحدة من أقوى الأبطال فى الكون عندما تم اكتشاف أن كوكب الأرض فى منتصف حرب للمجرة بين اثنين من الأجناس الغريبة.
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