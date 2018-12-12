شاهد… راغب علامة يصف النائب الذي هدده بـ “النويئب الفاشل”

كتب امير فتحي في الأربعاء 3 ربيع الثاني 1440 03:44 صباحاً -

راغب علامة

قال الفنان اللبناني ​راغب علامة​ إنه لن يتقدم بطلب إلى البرلمان لرفع الحصانة عن نائب أصدر تصريحات اعتبرها علامة تهديدا مباشرا له بقطع الرأس لأنه قدم أغنية تنتقد الوضع السياسي المتدهور في لبنان.

وكان الخلاف قد اندلع مع إصدار راغب علامة أغنية تحمل عنوان “طار البلد” والتي تحث الشعب على التحرك ضد الفساد والطغيان

وقد أغضبت النائب حكمت ديب الذي عبّر في إحدى اللقاءات التلفزيونية “هيدا لازم يطير راسو”.

وقال علامة في تصريحات لقناة “العربية” عن تهديد حكمت ديب له انه “لا يخيفه تهديد نويئب فاشل لن يقدم اي شيء لوطنه غير التهديد والوعيد وايضا حتى هو لا يمثل شارعه فهو بإشارة بسيطة من رئيس تياره بصير خبر كان بينما راغب علامة سيبقى عشرات ومئات السنين الناس تغني اغنياته وتتذكر افعاله الحلوة”.