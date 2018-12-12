شاهد.. كيم كاردشيان تعترف انها تنام بمكياجها وبثيابها الداخلية فقط!

كتب امير فتحي في الأربعاء 3 ربيع الثاني 1440 03:44 صباحاً -
كيم كاردشيان
فاجأت نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان جميع محبيها عندما كشفت عن عادة مضرة تقوم بها لتوفير الوقت حيث أشارت الى انها تضطر في بعض الأحيان إلى النوم بالمكياج لتوفير الوقت في اليوم التالي.
كيم كارداشيان قالت خلال لقائها في البرنامج الحواري Busy Tonight: أحاول الحفاظ على مكياجي لمدة يومين، فأنام به، حيث يوفر ذلك علي الوقت في اليوم التالي، كما يجعلني أنام بشكل مثالي.
وعن الملابس التي تحب النوم بها، اشارت كارداشيان الى أنها عادة ما تنام بالملابس الداخلية فقط، بينما ينام زوجها بسروال قصير فقط.
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