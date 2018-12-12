بسمة وهبة تعود لمصر بعد انتهاء رحلة علاجها.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

عادت الإعلامية المصرية بسمة وهبة إلى أرض الوطن بعد انتهاء رحلة علاجها في أمريكا.

الإعلامية المصرية نشرت صورة لها من داخل الطائرة، أثناء رحلة عودتها لمصر، وعلقت عليها بقولها: “أخيراً بعد طول غياب وحشتوني”.

بسمة نشرت أيضا صورة لها، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، وذلك خلال استقبال عائلتها لها في المنزل، إلا أنه قد بدا عليها بعض الإعياء.

وكانت بسمة وهبة قد تعرضت مؤخرا لأزمة صحية شديدة، سافرت على إثرها للعلاج في الولايات المتحدة الأمريكية.

بسمة أجرت عملية جراحية حرجة بالمعدة فى أحد المستشفيات فى ولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية، وكان بصحبتها زوجها النائب البرلمانى علاء عابد.

وقد ترددت خلال الفترة الماضية الكثير من الأنباء عن عودة السرطان لبسمة، وهو ما نفته الإعلامية المصرية تماما، وذلك خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “المصري أفندي” من تقديم محمد علي خير على قناة “القاهرة والناس”.

الإعلامية المصرية أكدت أن المرض الخبيث لم يعود لها، مشددة على أن مرضها لا علاقة له بالسرطان، وأن ما حدث معها أن الأمعاء تلتف حول بعضها وكان لابد أن يتم قطع جزء منها.