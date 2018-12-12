عاد إليها بعد الطلاق وماتت في أحضانه.. قصة زواج فايزة أحمد ومحمد سلطان.. صور نادرة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

من أهم الثنائيات الفنية التي شهدتها الساحة الغنائية الموسيقار محمد سلطان والمطربة فايزة أحمد الذين ربطت بينهما قصة حب توجت بالزواج لتطلق ثنائيا فنيا قدم عشرات الأغاني الشهيرة.

قصتهما بدأت عندما التقيا بالصدفة في منزل فريد الأطرش وكانت فايزة أحمد وقتها في أوج شهرتها، بينما كان محمد سلطان عازف عود ومغن وملحن وممثل بسيط.

بعد لقائهما الأول بـ6 أشهر، التقيا بالمصادفة في مطعم فندق «دى روز» في شارع سليمان باشا، وكانت «فايزة» بصحبة صحفي من مجلة الكواكب، وتناولا الغداء، وأعطته رقم هاتفها.

بعد مرور 6 أشهر أخرى على لقائهما الثاني، دعته فايزة إلى بيتها لسماع أغنية هان الود التي لحنها الموسيقار محمد عبد الوهاب وكانت ستذاع لأول مرة في التليفزيون، وبعدها خرجا سويا ليتناولا العشاء ثم طلبت منه أن يلحن أغنية لها.

أرادت «فايزة» مساعدته في أن يعتمد بالإذاعة وطلبت بنفسها رئيس قسم الموسيقي بالإذاعة وكان في ذلك الوقت، أحمد حسن الشجاعي، الموسيقار المعروف عنه التشدد، وحددت معه موعدا وبالفعل تم اعتماد سلطان في الإذاعة، وكان هذا هو بداية طريق شهرته.

المفاجأة كانت عندما طلبت فايزة الزواج من سلطان وهي تبكي أثناء وجوده معها في سيارتها، وعبرت له عن حزنها بسبب الشائعات حول وجود علاقة بينهما، ووافق سلطان على الفور.

تزوجت الفنانة فايزة أحمد من الملحن محمد سلطان، عام 1963 وتم عقد قرانهما في الشهر العقاري وشهد على العقد موظفين بالمصلحة وكان هو الزوج الثالث بعد نعامى السوري، والد ابنتها فريال، ومختار العابد، الذي أنجبت منه أكرم وأماني.

أنجبت فايزة من سلطان التوأم عمرو وطارق وأعلنا طلاقهما في 22 مايو 1981 بعد زواج استمر 17 عاما لكن عندما علم سلطان بمرض فايزة، بالسرطان، وقف بجانبها وأصر على العودة إليها ليكون آخر زوج لها وقد ماتت وهي على صدره.