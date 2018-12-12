نجل عاصي الحلاني يفاجئ أنابيلا هلال بوصلة غزل على المسرح.. كيف كان رد فعلها؟.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تعرضت الإعلامية اللبنانية أنابيلا هلال لموقف محرج خلال تقديمها للوليد، نجل الفنان اللبناني عاصي الحلاني، والمشارك في برنامج “ديو المشاهير”.

الوليد فاجأ أنابيلا بوصلة غزل على المسرح، حيث غنى لها موال تقول كلماته: ” أهلا وسهلا بالغزال لطل، يا صباح الورد قبل الفل. إلنا يا حلوة ناطرين كتير تنشوف نورك على المسرح هل”، وأضاف: “هيدا من قلبي والله”.

الإعلامية اللبنانية شعرت بخجل شديد وحاولت تغطية وجهها بأحد كفيها. وكشفت أنها نسيت السؤال الذي كان عليها أن تطرحه عليه.

أنابيلا نشرت مقطع فيديو يرصد هذه اللحظة، على حسابها على “انستجرام”، وعلقت عليه بقولها: “الوليد الحلاني طلع منو قليل أبداً بالغزل... خجلني”.

وكانت أنابيلا هلال قد أطلت في الحلقة بفستان معدني طويل لامع من توقيع Balmain، أظهر رشاقة قوامها، وجمعت شعرها للخلف في ذيل حصان، مع ماكياج ناعم زادها جمالا، وتزينت بإكسسوارات بسيطة باللون الأسود.

يذكر أن لجنة تحكيم الموسم الثالث من “ديو المشاهير” تضم الموسيقي أسامة الرحباني والمخرج سيمون أسمر والإعلامية منى أبو حمزة، وتقدم البرنامج الإعلامية أنابيلا هلال.