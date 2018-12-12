موني روي مدمنة لياقة بدنية.. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

تجعلنا أجساد نجوم بوليوود المثالية واطلالاتهم وهم يخطون فيها بأحد الأحداث على السجادة الحمراء نزداد إعجابا بهم، أحد هؤلاء النجوم الممثلة موني روي.

شاركت روي مؤخرًا متابعيها على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي Instagram بعض الصور لها وهي تمارس تمارين اللياقة البدنية، ويبدو أن الممثلة تشارك بانتظام في تمارينها التي تعطي نظرة ثاقبة لنظام اللياقة الخاص بها.

ظهرت موني بجسد مثالي حقيقي، بفضل المداومة على تعاطي تلك التمارين، وهي في ذلك ليست من بدعت هذا الاتجاه (التمارين الرياضية)، فقد سبقتها النجمة كارينا كابور التي استطاعت في وقت قياسي استعادة لياقتها بالكامل بعد ولادة ابنها بفضل التمارين وصالة الألعاب.

قبل ظهورها لأول مرة في بوليوود، ظلت موني واحدة من أكثر المشاهير تألقًا وعصرية على الشاشة الصغيرة، وقد تمكنت دائما من إقناع “شرطة الموضة” بحسها وأسلوبها في جميع الأزياء التي تظهر بها.

ومن المتوقع وفقا لتقارير واردة أن توقع الممثلة بطولة فيلم المخرج أيان موخرجي Brahmastra، إلى جانب كل من علياء بهات ورانبير كابور واميتاب باتشان. وهي الآن مشغولة بتصوير Made In China.