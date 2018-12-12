عيد ميلاد ديليب كومار الـ96.. حقائق وصور نادرة لنجم بوليوود المخضرم

رنا صلاح الدين - كتب - فتحي خلاف ديليب كومار Dilip Kumar، الملقب بـ”ملك المأساة” هو بلا شك أحد أفضل الممثلين الهنود في عصره، ننشر بعض الحقائق غير المعروفة عن الممثل الذي يحتفل بعيد ميلاده الـ 96 الثلاثاء 11 ديسمبر. ولد ديليب كومار في 11 ديسمبر 1922، في بيشاور، الهند البريطانية، وتم رصد موهبته وابرازها بمعرفة الممثله الراحلة ديفيكا راني.

كان اسمه الأصلي محمد يوسف خان ولكن بناء على طلب من ديفيكا راني، غير اسمه إلى ديليب كومار.

كان أول فيلم لـ ديليب كومار هو Jwar Bhata الذي صدر عام 1944، وتعرض لضربة قوية في شباك التذاكر.

كان فيلمه الأول الذي استطاع تحقيق النجاح بشكل كبير هو Jugnu الذي لعب دور البطولة فيه أمام نور جيهان في عام 1947.

بعدها توالت النجاحات، وجاء فيلم Andaz الذي عرض عام 1949 لكي يضع كومار قدميه بقوة في طريق الشهرة في بوليوود.

انسحب كومار من العمل السينمائي لمدة 5 سنوات في عام 1976، وقام بالعودة مع فيلم Kranti الذي صدر في عام 1981.

حصل كومار على جوائز فيلم فير المرموقة في عام 1954، وكان ديليب أول من حصل على جائزة أفضل ممثل. وقد فاز بـ9 جوائز Filmfare.

تزوج ديليب كومار من الممثلة المخضرمة سايرا بانو في عام 1966.

عُرض على ديليب كومار دورًا مهمًا في فيلم David Lean’s Lawrence of Arabia، لكن ديليب كومار رفض هذا الدور، واستطاع المرض أن يوقف مسيرته التي امتدت لخمسة عقود وأكثر من 65 فيلمًا.

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